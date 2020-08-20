Дрозд: если Поветкин попадёт, Уайт точно упадёт

В предстоящий уик-энд любителей бокса ожидают сразу три мощных турнира с участием российских боксёров. Александр Поветкин в Британии завершит свой последний в карьере поход за титулом поединком с местным бойцом Диллианом Уайтом. Алексей Папин и Руслан Файфер в Казани выяснят, кто лучший российский боксёр в первом тяжёлом весе и достоин драться за титул, а топовые российские легковесы Заур Абдулаев и Павел Маликов выяснят отношения на первом турнире RCC после начала пандемии. Расклады в предстоящих поединках специально для NEWS.ru оценил экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд.

— Букмекеры и большинство экспертов считают Александра Поветкина явным андердогом в бою с Диллианом Уайтом. Вы согласны с такой оценкой?

— Уайт внешне выглядит намного лучше, чем в последнем своём бою в Саудовской Аравии. Он моложе и боксирует дома. Коэффициент на Поветкина поднялся до 3,5, то есть букмекеры практически в него не верят. Но с такими как Уайт Поветкин 7-8 лет назад справлялся просто и понятно. Даже пять лет назад я бы чётко сказал, что фаворит — Александр. Но ему скоро 41, и это серьёзный возраст. Он всегда качественно и ответственно тренируется, но всё-таки 8-10 лет разницы могут сыграть роль. Судейство в Британии тоже при прочих равных будет на стороне Уайта. Физическое состояние у него также предпочтительнее, и у Саши могут начаться проблемы во второй половине боя. Но я бы не сказал, что британец превосходит Поветкина на голову. Мне кажется шансы ближе к равным, так как на стороне Поветкина огромный опыт и масса тяжёлых боёв, которые он вытаскивал. Он настоящий нокаутёр, и если хорошо попадёт, Уайт точно упадёт. Сашина комбинация левый, левый, правый боковой — это огромное оружие для любого соперника. Я бы оценил расклад, как примерно равный, но скрытый фаворит всё-таки британец.

— Насколько неоднократный перенос боя может отразиться на кондициях Поветкина, ведь возрастному боксёру сложнее восстанавливаться и набирать форму?

— Чем организм становится старше, тем больше времени ему требуется на восстановление. Дети через полчаса могут восстановиться после огромной нагрузки. При любом режиме долгий простой не приведёт ни к чему хорошему для возрастного спортсмена. Я не знаю, на каких этапах прерывал тренировочный процесс Поветкин, но если после полного прохождения базовой подготовки он уже начинал спарринговать, то это могло сбить с ритма, так как ты потратил уже больше половины своих сил, и нужно начинать снова, когда ты сжёг свой «бензин». Всегда неприятно, когда ты готовишься, а потом внезапно бой переносится или соперник меняется.

Диллиан Уайт Alan Stanford, via www.imago-images.de/Global Look Press

— Помимо лучших физических кондиций, чем опасен Уайт, который не выглядит сильным нокаутёром?

— Он обладает всеми лучшими качествами, присущими чернокожим боксёрам: очень пластичный, гибкий, любит работать на ближней дистанции, хорошо контратакует и здорово защищается. У него длинные руки, сам по себе он большой. Также я слышал, что он занимался кикбоксингом, как и Поветкин. Он здорово бьёт справа, чувствительный. Он не любитель двигаться на ногах а-ля Мухаммед Али, но здорово работает корпусом, хорошо гнётся и отлично дышит.

— Поветкин сказал, что не собирается заканчивать карьеру после этого боя. Вы видите у него шансы против кого-то из больших чемпионов, того же Тайсона Фьюри?

— Мы можем только размышлять и догадываться, а что в голове у Александра, знает только он сам. Объективно, у 32-33-летнего боксёра, как у Уайта больше перспектив в будущем, чем у Поветкина. Насколько Саня готов к огромным нагрузкам на таком уровне, сказать сложно. Кроме того, даже став обязательным претендентом, он может надолго встать в очередь. Фьюри сейчас планирует третий бой с Уайлдером, а потом не прочь объединить пояса с Энтони Джошуа. Команде Поветкина в случае победы надо не терять времени и заниматься организацией этого боя, чтобы он состоялся хотя бы в 2021 году. Смысла ждать до 45 лет я не вижу, а потому перспектива при любом исходе у Александра непонятная.

— В этот же вечер в Казани состоится претендентский бой по линии WBC в первом тяжёлом весе между Алексеем Папиным и Русланом Файфером. Каким вы видите расклад сил в этом российском дерби?

— 22 августа я вылетаю в Казань и буду присутствовать на этом поединке. Твёрдо уверен, что достаточно серьёзным фаворитом является Папин. Мне кажется он быстрее, жёстче и лучше как боксёр по всем показателям. Когда я узнал об этом бое, то подумал, что это классный вариант для Алексея. Бой будет для него нелёгких, но хороший. Файфер удобнее для него, чем Макабу. У Руслана есть свои козыри. Он очень хорошо гнётся, вяжет, умеет засушить бой с любым соперником. У Алексея должны быть очень хорошие, заряженные ноги. Он не должен застаиваться на месте и возиться с соперником. Ему нужно контролировать свою дистанцию и постоянно тревожить свое соперника левой рукой и подключать правую. Пусть он гнётся, ломается, но он постоянно должен быть под ударом. Руслан может использовать свою вязкую, нескоростную манеру ведения боя. Поединок мне видится очень понятным для Алексея. Думаю, что он должен одержать победу.

— В случае успеха ему предстоит реванш с конголезцем Илунгой Макабу. Какие выводы он должен сделать из первого поединка?

— Во-первых, не пятиться назад, когда Макабу атакует, во-вторых, держать его ритм. Алексей немножко не справился с его темпом в начале боя, но во второй половине он его выровнял. Надо много боксировать передней рукой и не давать ему расслабляться. Нельзя отходить назад. Нужно всегда смещаться, разворачивать его, а при случае жёстко встречать сильными одиночными ударами. У Папина были шансы во второй половине боя. Не так страшен чёрт, как его малюют. У Макабу тоже может закончиться бензин. Поэтому нужна очень хорошая защита и одиночные встречные удары. Не надо стараться его перерубить, по крайней мере, в начале боя. Он начал подпускать его к себе, перестал двигаться, и всё это привело к проигрышу.

— Что вы думаете о главном бое вечера бокса в Екатеринбурге, где сразятся легковесы Заур Абдулаев и Павел Маликов?

— Если Заур сделал выводы из последнего поединка, если он готов по-настоящему провести этот бой, то, я думаю, это будет лёгкий, односторонний бой для него. Может быть, Маликову удастся создавать конкуренцию в первых двух-трёх раундах, но не больше. Я вижу Заура с его стилем явным фаворитом.