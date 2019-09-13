https://static.news.ru/photo/4d1c84c2-d552-11e9-afdd-fa163e074e61_660.jpg Жуниор Дос Сантос Фото: instagram.com/juniorcigano

Соперник россиянина Александра Волкова в главном бою турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября, бразилец Жуниор Дос Сантос рассказал о своём плане на бой и поделился впечатлениями о сопернике во время телефонной пресс-конференции с российскими журналистами.

Моя стратегия на любой бой — использовать мой бокс, в котором я уверен. Я знаю, что Волков хорош в стойке, у него отличный кикбоксинг и удары ногами по корпусу, но я этого не боюсь. Готов зарубиться с ним и нокаутировать. Александр — серьёзный соперник, очень крепкий, но это не самый большой вызов в моей карьере. Я дрался и с гораздо более опасными парнями, — сказал Дос Сантос.

Также боец отметил, что это будет его первый визит в Россию и он с интересом приедет в нашу страну, а подготовку к бою в данный момент он ведёт в Бразилии. По словам Дос Сантоса, он не выбирал Волкова в качестве соперника, но с удовольствием принял вызов и хочет показать российским болельщикам отличное шоу.

Как сообщал News.ru, стал известен состав участников турнира UFC в Москве. Во всех объявленных девяти боях примет участие хотя бы один россиянин.