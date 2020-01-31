https://static.news.ru/photo/212a376e-43e9-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: tevinfarmer22/instagram.com

Американский боксёр Джозеф Диас (31-1, 15 КО) одержал победу на боксёрском турнире в Майами над соотечественником Тевином Фармером (30-5-1, 6 КО) и стал чемпионом мира по версии IBF во втором полулёгком весе.

Поединок прошёл все отведённые 12 раундов в упорной борьбе. По его итогам судьи отдали предпочтение Диасу со счётом 116:112 и 115:113 (двое). Для Диаса, который ранее владел поясом WBA в первом полулёгком весе это первый титул в новой весовой категории.

Как писал NEWS.ru, Абдул-Азиз Абдулвахабов оспорит чемпионский титул АСА в лёгком весе в бою с бразильцем Хакраном Диасом.