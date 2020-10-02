Девушка-боец MMA заставила соперницу сдаться очень редким приёмом

Этот поединок стал первым для спортсменки из Хорватии в ММА. Как отметил эксперт Bellator Джон Маккарти, он никогда не видел такого приёма в MMA.
Как писал NEWS.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби против Джастина Гейтжи, которая пройдёт на турнире UFC 254 24 октября. Боец рассказал о сопернике, подготовке к бою, судействе в ММА и условиях для тренировок в Абу-Даби, боязни крови, редких боях в UFC и горячем проспекте Хамзате Чимаеве. А ещё он показал отбитую на тренировках ногу. NEWS.ru представляет полную стенограмму общения чемпиона с прессой.