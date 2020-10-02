Девушка-боец MMA заставила соперницу сдаться очень редким приёмом

https://static.news.ru/photo/9e455c44-04da-11eb-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Моника Хохликова Фото: facebook.com/monika.chochlikova

Моника Хохликова из Словакии, которая выступает в смешанных единоборствах (MMA), одержала победу над Джейд Джоранд.

Хохликова, чтобы победить, использовала приём «хруст скорпиона». Она сжала корпус Джоранд обеими ногами, находясь снизу, а затем оказала сильнейшее давление на ее ребра.

Monika Tochlikova pulled off the extremely rare scorpion rib crush (via @BellatorMMA ) pic.twitter.com/KZ7973dEbk — ESPN MMA (@espnmma) October 1, 2020

Этот поединок стал первым для спортсменки из Хорватии в ММА. Как отметил эксперт Bellator Джон Маккарти, он никогда не видел такого приёма в MMA.

Как писал NEWS.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби против Джастина Гейтжи, которая пройдёт на турнире UFC 254 24 октября. Боец рассказал о сопернике, подготовке к бою, судействе в ММА и условиях для тренировок в Абу-Даби, боязни крови, редких боях в UFC и горячем проспекте Хамзате Чимаеве. А ещё он показал отбитую на тренировках ногу. NEWS.ru представляет полную стенограмму общения чемпиона с прессой.