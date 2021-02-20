Дацик: своей головой проверил на прочность его кулачки — рыхловатые

Конечно, так и планировал закончить этот бой, а то, что получилось, как у Олега Маскаева (в бою с Хасимом Рахманом. — NEWS.ru), выбить его с ринга, это вообще красиво. Моя колхозка непобедима, когда прилетает. Проверил на прочность его кулачки, но они так себе на мой железобетонный калган, рыхловатые. Хотелось прочувствовать мощь его удара. Я медленный боец и пару раз специально подставил голову, которой многим сломал кулаки. После того как он пару раз мне засадил, у него уже не было большого желания всаживать мне в голову. Благодарю всех, кто помог мне подготовиться к этому бою, в том числе и в местах заключения, — приводит слова Дацика корреспондент NEWS.ru.