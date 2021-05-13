«Что такое UFC?»: Мамиашвили ответил Кадырову на слова о Нурмагомедове

https://static.news.ru/photo/48cb5b40-b3d2-11eb-8b9b-96000091f725_660.jpg Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на высказывание главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.

Да что такое UFC? Все слышали про Хабиба, я знал его более чем достойнейшего отца, светлая ему память. Это было счастье с ним дружить. А что такое UFC — это не по адресу, — сказал Мамиашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, Абдулманап Нурмагомедов был «одним из самых достойных людей», которых он встречал.

А что касается этого действа, я так далёк, что не вижу смысла продолжать. Мне бы сейчас команду к Олимпийским играм подготовить, — добавил он.

Ранее непобеждённому чемпиону предложили любые деньги за поединок с бойцом «Ахмата». Глава Чечни Рамзан Кадыров не уверен, что спортсмен сможет одолеть воспитанников клуба.