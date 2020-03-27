https://static.news.ru/photo/129c704e-7013-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько членов сборной России по боксу опубликовали фото и видео, которые показывают пренебрежение правилами самоизоляции, принятыми против распространения коронавируса.

Как сообщает Reuters, после возвращения с прерванного олимпийского квалификационного турнира в Лондоне два турецких боксёра и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус.

Все россияне, вернувшиеся из-за границы, должны пройти двухнедельную самоизоляцию, однако некоторые боксёры опубликовали фото- и видеоматериалы, показывающие их нахождение в общественных местах. Так, легковес Габил Мамедов выложил в Instagram видео из боксёрского клуба в Оренбурге, а «мухач» Расул Салив опубликовал видео из кафе в Махачкале, где он ест и пьёт чай.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Сергей Липинец рассказал об условиях карантина в США во время эпидемии коронавируса.