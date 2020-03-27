Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по боксу Сергей Липинец поведал о ситуации с эпидемией коронавируса в США.
Сходить в магазин в США можно. Власти не обязывают сидеть дома... Но на дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане: бегают, катаются на велосипедах, — цитирует Липинца «Матч ТВ».
Также боксёр отметил, что в стране дефицит туалетной бумаги, а воду продают не более одной упаковки на человека. США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом. Их число превысило 85 тысяч.
Как сообщал NEWS.ru, третий бой боксёров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдёт 3 октября в Лас-Вегасе.