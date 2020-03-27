https://static.news.ru/photo/53c0ce8a-700e-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Фото: ShowtimeBoxing/ twitter.com

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по боксу Сергей Липинец поведал о ситуации с эпидемией коронавируса в США.

Сходить в магазин в США можно. Власти не обязывают сидеть дома... Но на дорогах пробок вообще нет. Довольно много людей на океане: бегают, катаются на велосипедах, — цитирует Липинца «Матч ТВ» .

Также боксёр отметил, что в стране дефицит туалетной бумаги, а воду продают не более одной упаковки на человека. США вышли на первое место в мире по числу заражённых коронавирусом. Их число превысило 85 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, третий бой боксёров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера пройдёт 3 октября в Лас-Вегасе.