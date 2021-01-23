Чендлер заявил, что побьёт Хабиба Нурмагомедова, если он вернётся

Боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу над Дэном Хукером в соглавном поединке турнира UFC 257, а также рассказал, готов ли он встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Я вам говорю, я могу побить Хабиба. Я обратился к нему через камеру. Ты можешь уйти, ты всего добился, хочешь жить другой жизнью. Но если ты хочешь вернуться, я здесь, — сказал Чендлер на пресс-конференции после турнира UFC 257.
Он также признал, что с удовольствием провёл бы с Дастином Порье 25 минут в октагоне в борбе за пояс.
По его словам, победа над Хукером — главная в его жизни.
Многие люди во мне сомневались, говорили, что я ничего не смогу доказать. Было важно доказать, что все эти люди ошибались. Дэн, конечно, очень расстроился. Я не люблю говорить с проигравшими. Это неуважительно. Ты нокаутировал соперника, он только пришёл в себя, а ты тут подбегаешь к нему, пристаёшь с объятиями. Нужно дать ему прийти в себя, обдумать всё, — добавил он.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер проведут титульный поединок, если действующий чемпион, россиянин Хабиб Нурмагомедов, примет решение о завершении карьеры, писал NEWS.ru.