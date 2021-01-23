Чендлер заявил, что побьёт Хабиба Нурмагомедова, если он вернётся

https://static.news.ru/photo/6c58de8a-5e13-11eb-be42-fa163e074e61_660.jpg Майкл Чендлер Фото: mikechandlermma/instagram.com

Боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу над Дэном Хукером в соглавном поединке турнира UFC 257, а также рассказал, готов ли он встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Я вам говорю, я могу побить Хабиба. Я обратился к нему через камеру. Ты можешь уйти, ты всего добился, хочешь жить другой жизнью. Но если ты хочешь вернуться, я здесь, — сказал Чендлер на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Он также признал, что с удовольствием провёл бы с Дастином Порье 25 минут в октагоне в борбе за пояс.

По его словам, победа над Хукером — главная в его жизни.

Многие люди во мне сомневались, говорили, что я ничего не смогу доказать. Было важно доказать, что все эти люди ошибались. Дэн, конечно, очень расстроился. Я не люблю говорить с проигравшими. Это неуважительно. Ты нокаутировал соперника, он только пришёл в себя, а ты тут подбегаешь к нему, пристаёшь с объятиями. Нужно дать ему прийти в себя, обдумать всё, — добавил он.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер проведут титульный поединок, если действующий чемпион, россиянин Хабиб Нурмагомедов, примет решение о завершении карьеры, писал NEWS.ru.