Уайт рассказал о дальнейшем бое, если Хабиб окончательно завершит карьеру

https://static.news.ru/photo/f594137e-5e11-11eb-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер проведут титульный поединок, если действующий чемпион, россиянин Хабиб Нурмагомедов примет решение о завершении карьеры.

Если Хабиб уйдёт, я больше не буду его уговаривать. Порье и Чендлер подерутся за титул, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

При этом, по его словам, россиянин уже сообщал, что его уровень выше, «чем у этих парней».

Не знаю, что он скажет теперь. Посмотрим. Но я говорил, он не собирается удерживать весь дивизион. Он уже завершил карьеру, мы просто пытались вернуть его на один бой, — добавил он.

Однако дедлайн Нурмагомедову не обозначен. Уайт считает это не столь важным, так как Чендлер и Порье выступят ещё не скоро.

Ранее в главном бою вечера турнира UFC 257 американский легковес Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Ранее они боролись друг против друга в 2014 году, где Макгрегор в первом раунде одержал победу.

В соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер (22-5) победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера (20-10). Для Чендлера это был дебютный бой в UFC, в котором он победил топового соперника. Ранее Чендлер был запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи, писал NEWS.ru.