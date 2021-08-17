Челябинск может принять чемпионат Европы или чемпионат мира по ММА

Челябинск может принять один из крупнейших турниров под эгидой Международной федерации ММА (IMMAF), а именно чемпионат мира или чемпионат Европы 2022 или 2023 годов. О проведении этих соревнований уже прошли переговоры между президентами IMMAF Керритом Брауном и Союза ММА России Радмиром Габдуллиным и заместителем губернатора Челябинской области.

У меня идут активные переговоры с правительством Челябинской области о том, чтобы провести в следующим году крупное международное мероприятие, или чемпионат Европы, или чемпионат мира. На чемпионат мира они согласны. Компания РМК строит огромную многофункциональную арену. Вчера на встрече с заместителем губернатора было сказано, что неплохо взять старт с крупного международного мероприятия по ММА. Это привлечёт внимание, иностранных гостей, бизнес и политические силы, — приводит слова президента Союза ММА России Радмира Габдуллина спецкор NEWS.ru.

Также Габдуллин отметил, что интерес к проведению этих соревнований есть у других российских регионов, таких как Екатеринбург, но при этом есть и иностранные конкуренты Казахстан, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Польша.

Как сообщалось ранее, известный рефери ММА, главный судья проходящего в Казани чемпионата Европы, британец Марк Годдард рассказал, в каких случаях ему приходилось использовать бойцовские навыки в клетке.