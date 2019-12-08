https://static.news.ru/photo/a018af62-197b-11ea-a0e7-fa163e074e61_660.jpg Джермал Чарло Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном событии вечера бокса в Нью-Йорке американец Джермал Чарло (30-0, 22 КО) победил техническим нокаутом в седьмом раунде ирландца Денниса Хогана (28-3-1, 7 КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Чарло заметно превосходил соперника в ударной мощи и отправил его в нокдаун уже в третьем раунде. В начале седьмой трёхминутки Хоган оказался на настиле вновь. Он сумел подняться, но рефери тут же остановил поединок.

В соглавном бою вечера японец Рёсуке Иваса победил техническим нокаутом в 11-м раунде филиппинца Марлона Тапалеса и стал временным чемпионом мира по версии IBF во втором легчайшем весе. По ходу боя Иваса имел преимущество и отправлял соперника в нокдаун дважды — в третьем и 11-м раундах.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр Матвей Коробов проиграл техническим нокаутом британцу Крису Юбэнку из-за травмы плеча.