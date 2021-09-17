Царукян нокаутировал Ягоса в первом раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец Арман Царукян (17-2), выступающий в лёгком весе, нокаутировал в первом раунде американца греческого происхождения Христоса Ягоса (19-9) на турнире Ultimate FIghting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.

Царукян начал поединок, двигаясь на челноке, после чего сократил дистанцию, но в неудачной попытке тейкдауна свалил соперника на себя. Арман быстро вернул бой в стойку, где потряс соперника левым боковым и добил серией ударов на земле у сетки. Для Царукяна, 14-го номера лёгкого дивизиона UFC, эта победа стала четвёртой подряд в октагоне.

После боя Царукян отметил, что он стремился к досрочному окончанию поединка, так как хочет пробиться в топ-10 рейтинга и вызвал на бой австралийца Дэна Хукера.

Как сообщалось ранее, российский боец армянского происхождения Арман Царукян победил по очкам американца Мэтта Фреволу на турнире UFC в Абу-Даби.