Британский боксёр Хан заявил, что коронавирус появился из-за развития 5G

https://static.news.ru/photo/784b8c54-7739-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Амир Хан Фото: Elliott Franks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан из Британии нашёл объяснение возникновению новой коронавирусной инфекции. По его мнению, вирус был «создан людьми».

Вам не кажется, что коронавирус как-то связан с 5G и строящимися вышками? Вирус создан людьми и распространён специально, чтобы протестировать 5G, — заявил спортсмен изданию BoxingScene.

Боксёр считает пандемию коронавируса «придуманной», она появилась, чтобы избавиться от части населения. Хан уверен, что эпидемии «связаны» с внедрением новых стандартов сотовой связи. По его мнению, в 2003 году вспыхнула атипичная пневмония после создания 3G, в 2009-м — свиной грипп, когда заработала сеть 4G.

Амир Хан выступал на профессиональном ринге с 2005 года. Он одержал 34 победы и 5 раз проиграл. Последний бой спортсмен провёл 12 июля 2019 года.

NEWS.ru писал, что российский академик Виктор Малеев усомнился в искусственном происхождении коронавируса. По его словам, для возникновения нового вируса его прототип не должен просто мутировать, необходим качественный переход, которые невозможно сделать искусственно.

Всего в мире коронавирусом заразились 1,2 млн человек, более 246 излечились, более 64 тысяч умерли. В Великобритании число заболевших составляет 42 480 человек, умерли 4320, излечились 215.