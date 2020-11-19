Брат Яндиева дал совет Харитонову

https://static.news.ru/photo/7875d522-2aa8-11eb-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абукар Яндиев, старший брат бойца ММА Адама Яндиева, записал обращение к Сергею Харитонову, в котором призвал его прекратить врать. Пост был опубликован на странице Яндиева-старшего в Instagram.

В 2013 году перед мастер-классом у Сергея Харитонова действительно были проблемы, в которых мы ему помогли по-дружески. Если у вас с Адамом были какие-то недопонимания, надо было позвонить мне и рассказать. Мы бы все вместе встретились за чашкой чая и решили бы все вопросы. Не надо было распускать слухи за спиной, избегая встреч и отправляя «блатных» на переговоры. Я уверен, если правда была на твоей стороне, ты позвонил бы именно мне, потому что я достал и отдал бы любую сумму без проблем. Ты сам себя унижаешь своим враньём и поступками. Тебе с этим жить дальше. Прекращай, Сергей, — написал Абукар Яндиев.

19 ноября Адам Яндиев рекомендовал Харитонову перестать давать интервью касательно их драки, дабы «не случилось чего-то нехорошего».

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

Яндиев был задержан на 48 часов, отправлен в изолятор временного содержания, а 17 ноября вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

В новом эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о ходе дела и о взаимоотношениях с Яндиевым.