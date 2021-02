Брат Тайсона Фьюри победил своего соотечественника эффектным нокаутом

Бой состоялся в Лондоне в рамках вечера бокса Всемирной боксёрской организации (WBO). Томми, выступающий в полутяжёлом весе, вышел на ринг против 32-летнего Уильямса, который рассматривался как абсолютный аутсайдер, что неудивительно при девяти поражениях в девяти боях. Фьюри нанёс ему десятое.

Tommy Fury delivers the big dirty knockout, as promised



A meaty right hand closes the show in spectacular fashion pic.twitter.com/azF2qsHsYX