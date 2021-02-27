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Единоборства

Брат Тайсона Фьюри победил своего соотечественника эффектным нокаутом

16:45, 28 февраля 2021
Томас Фьюри Томас Фьюри Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

21-летний британский боксёр Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Он эффектным нокаутом взял верх над соотечественником Скоттом Уильямсом.

Бой состоялся в Лондоне в рамках вечера бокса Всемирной боксёрской организации (WBO). Томми, выступающий в полутяжёлом весе, вышел на ринг против 32-летнего Уильямса, который рассматривался как абсолютный аутсайдер, что неудивительно при девяти поражениях в девяти боях. Фьюри нанёс ему десятое.

Как отмечают эксперты, этот поединок стоило смотреть разве что ради нокаута. Томми уверенно доминировал и уже во втором раунде мощным ударом сокрушил оппонента. Теперь на его счету пять побед в профессиональном боксе и ноль в графе «поражения». При этом четыре боя он выиграл нокаутом.

Ранее NEWS.ru писал, что непобеждённый мексиканский боксёр Оскар Вальдес победил нокаутом в десятом раунде соотечественника Мигеля Берчельта и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе. Берчельт перед остановкой боя трижды побывал в нокдауне — в четвёртом, девятом и десятом раундах.

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