Брат Тайсона Фьюри победил своего соотечественника эффектным нокаутом

https://static.news.ru/photo/91f5f5c0-79ce-11eb-b189-96000091f725_660.jpg Томас Фьюри Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

21-летний британский боксёр Томми Фьюри, сводный брат чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Он эффектным нокаутом взял верх над соотечественником Скоттом Уильямсом.

Бой состоялся в Лондоне в рамках вечера бокса Всемирной боксёрской организации (WBO). Томми, выступающий в полутяжёлом весе, вышел на ринг против 32-летнего Уильямса, который рассматривался как абсолютный аутсайдер, что неудивительно при девяти поражениях в девяти боях. Фьюри нанёс ему десятое.

Tommy Fury delivers the big dirty knockout, as promised



A meaty right hand closes the show in spectacular fashion pic.twitter.com/azF2qsHsYX — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 27, 2021

Как отмечают эксперты, этот поединок стоило смотреть разве что ради нокаута. Томми уверенно доминировал и уже во втором раунде мощным ударом сокрушил оппонента. Теперь на его счету пять побед в профессиональном боксе и ноль в графе «поражения». При этом четыре боя он выиграл нокаутом.

Ранее NEWS.ru писал, что непобеждённый мексиканский боксёр Оскар Вальдес победил нокаутом в десятом раунде соотечественника Мигеля Берчельта и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе. Берчельт перед остановкой боя трижды побывал в нокдауне — в четвёртом, девятом и десятом раундах.