Борец Власов молится о выздоровлении отца Нурмагомедова

Двукратный олимпийски чемпион по спортивной борьбе Роман Власов молится о выздоровлении тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Молимся о выздоровлении, — написал борец с своём Instagram.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице. СМИ сообщали, что он находился в коме, однако позже вышел из неё. В свою очередь, Mash сообщает, что у отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.
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