Борец Власов молится о выздоровлении отца Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/a3d025a8-95b9-11ea-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Роман Власов Фото: Роман Власов/vk.com

Двукратный олимпийски чемпион по спортивной борьбе Роман Власов молится о выздоровлении тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Молимся о выздоровлении, — написал борец с своём Instagram.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице. СМИ сообщали, что он находился в коме, однако позже вышел из неё. В свою очередь, Mash сообщает, что у отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.