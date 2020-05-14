Единоборства

Борец Власов молится о выздоровлении отца Нурмагомедова

10:50, 14 мая 2020 16
Роман Власов Роман Власов Фото: Роман Власов/vk.com

Двукратный олимпийски чемпион по спортивной борьбе Роман Власов молится о выздоровлении тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Молимся о выздоровлении, — написал борец с своём Instagram.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице. СМИ сообщали, что он находился в коме, однако позже вышел из неё. В свою очередь, Mash сообщает, что у отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях