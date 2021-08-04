Борец Овчарова досрочно проиграла схватку за бронзовую медаль

Российский борец, призёр чемпионата мира Любовь Овчарова, выступающая в весовой категории до 62 кг, досрочно проиграла в схватке за бронзовую медаль болгарке Тайбе Юсейн. Перед этим в утешительном противостоянии она в упорной борьбе со счётом 8:7 одолела опытную шведку Хенну Юханссон.

Болгарка уже на первой минуте прошла в ноги и исполнила несколько накатов, набрав десять баллов и завершив поединок досрочно, практически без сопротивления российской спортсменки.

В другом поединке за бронзу в этой весовой категории украинка Ирина Коляденко победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счётом 3:1 в крайне упорном противостоянии.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.