Борцы Кутузов и Сефершаев проиграли в финалах чемпионата мира

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Кутузов (до 72 кг) и Эмин Сефершаев (до 55 кг) стали обладателями серебряных медалей на чемпионате мира в Осло. Для них эти медали стали первыми в карьере на взрослых чемпионатах мира.

Сергей Кутузов, выступающий в весе до 72 кг, ранее встречался с Малхасом Амояном на чемпионате Европы среди юниоров и уступил армянскому борцу, который сейчас очень активно начал схватку и добился постановки россиянина в партер и заработал ещё два балла за счёт броска. Во втором периоде уже Кутузов получил шанс поработать в партере, но сил на совершение броска у него уже не было. В итоге Амоян довёл дело до победы.

Эмин Сефершаев стал обладателем серебряной медали в весе до 55 кг на чемпионате мира в Осло. В финальной схватке он уступил 20-летнему японцу Кену Мацуи.

Соперники начали схватку в низкой стойке, где активнее работал Сефершаев, который получил балл и постановку соперника в партер. Бросок в его исполнении судьи не засчитали, так как при исполнении он держал захват чуть ниже пояса. Во втором периоде балл за пассивность соперника получил уже японец, затем он добавил два балла броском. Эмин был вынужден рисковать и дал сопернику заработать ещё два балла в контратакующем действии. Мацуи одержал победу со счётом 7:1.

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