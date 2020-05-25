Промоутеры продолжают войну за объявившего о возвращении на ринг легендарного Майка Тайсона. Но пока кто-то пиарится на имени великого боксёра, лига кулачных боёв BKFC сделала 53-летнему ветерану шикарное предложение — $20 млн за бой с легендой смешанных единоборств, экс-чемпионом PRIDE 43-летним Вандерлеем Силвой. Бразилец, в случае, если стороны ударят по рукам, получит $10 млн, а новый вид единоборств — мощнейший толчок в развитии.

Битва за хайп

С какой целью Майк Тайсон объявил о возвращении в бои: привлечь внимание к своей скромной персоне, действительно провести благотворительные акции или просто заработать, знает только он сам. Известно, что миллионы, полученные им на пике карьеры, были растащены ушлыми промоутерами и спущены самим Майком, который всегда жил на широкую ногу. Все последние годы он подрабатывал свадебным генералом, гастролируя по всему миру, а сейчас может за 500 баксов записать мотивирующее видео любому желающему, но всё это слишком мелко. Недавно Тайсон записал пару видео с тренировок, где показал, что былая мощь в кулаках у него ещё осталась и он способен взорваться грозной серией на несколько секунд и в 53 года. И тут выстроилась огромная очередь из желающих побиться с легендой.

Другой экс-чемпион 57-летний Эвандер Холифилд готов завершить трилогию, заключительная глава которой будет напоминать блокбастер «Забойный реванш», где главные роли сыграли стареющие звёзды, не раз игравшие боксёров Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро. Рвётся в бой и Шэннон Бриггс, по словам которого, Тайсон принял его вызов, однако, зная то бессчётное число раз, которое он безуспешно вызывал Владимира Кличко, Дэвида Хэя и Тайсона Фьюри, можно не сомневаться в очередном всплеске бурной фантазии одиозного боксёра.

В России интерес к Тайсону можно коротко охарактеризовать фразой: «Не догоню, так согреюсь». Понятно, что в нынешнее время во всемирном аукционе за Тайсона у российских промоутеров нет шансов, однако и генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлёв, и промоутер Владимир Хрюнов уже отметились переговорами с легендой и предложениями. Прокачать свою узнаваемость и эго готовы не только ровесники Тайсона и ветераны ММА и бокса Олег Тактаров и Олег Маскаев, но и более молодые Александр Емельяненко и Сергей Харитонов. Впрочем, брат Фёдора кого только не вызывает в последние пару лет, а получает вызовов вдвое больше, в том числе даже от Никиты Джигурды.

Кулачные бои снова в моде

Бои Bare Knuckle или попросту бой на голых кулаках — это то, с чего начинался профессиональный бокс. Сейчас они снова набирают моду и готовы конкурировать с ММА и пребывающем в кризисе профессиональным боксом. Компания BKFC сумела заманить немало ветеранов смешанных единоборств и даже экс-чемпиона по боксу Поли Малиньяджи, который был неожиданно бит джорнименом Артёмом Лобовым. Президент компании Дэвид Фелдман готов выложить на стол $30 млн ради того, чтобы увидеть у себя Тайсона. Две трети из них должен получить сам Железный Майк, а оставшуюся сумму — его легендарный оппонент Вандерлей Силва, экс-чемпион PRIDE, также дравшийся в UFC и Bellator.

Столь внушительная финансовая ставка на ветеранов — дело рискованное, однако молодому спорту нужны громкие имена, чтобы привлечь внимание и завоевать зрителя. Бои на голых кулаках — это бескомпромиссные поединки, где тактика и защита отходят на второй план, а на переднем практически уличный мордобой с летящими во все стороны брызгами крови. И пока действующие сильнейшие боксёры и бойцы ММА обходят круглый ринг стороной, Bare Knuckle приходится прокачивать известность за счёт именитых ветеранов. Более того, они уже объявили о готовности провести шоу в конце июня без зрителей.

Идеальный формат для Тайсона

Майк Тайсон PPE/face to face/Global Look Press

В непривычном для боксёров формате есть несколько плюсов именно под Тайсона. Во-первых, это двухминутный формат раундов, которые легче выдержать любому ветерану. Во-вторых, отсутствие перчаток снижает возможность использовать блоки в качестве защиты и повышает шансы панчеров. Наконец, удобен для Тайсона и соперник, который на протяжении всей своей карьеры закатывал зубодробительные побоища с одной целью — перерубить своего оппонента.

И такой бой мог бы стать весьма конкурентным. У Силвы есть по сути одно, но очень весомое преимущество — 10-летняя разница в возрасте, которая в профессиональных боях пропасть. Во всём остальном Тайсон его превосходит. Боксёрская техника, передвижения по рингу и серии ударов — это то, в чём Железный Майк может дать фору бразильцу и сейчас. Он и в 53 года бьёт сильнее, чем Силва и сам значительно крупнее соперника, который по сути никогда не был тяжеловесом.

В итоге все окажутся в выигрыше, потому что посмотреть, на что способен сейчас самый культовый боец конца ХХ века, захотят миллионы американских фанатов бокса, а любители ММА смогут получить очередной ответ на вопрос, кто круче — боксёр или боец ММА. Тайсон и Силва решат свои финансовые вопросы, а компания получит колоссальный толчок в развитии. Когда-то на заре своего становления PRIDE организовал пару громких боёв между легендой ММА Риксоном Грейси и местной звездой рестлинга Нобухико Такадой. Успех мероприятия и победа Грейси предопределили дальнейший вектор развития компании в сторону реальных, а не постановочных боёв, которые характерны для рестлинга.