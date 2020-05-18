53-летний Тайсон договорился о поединке с Бриггсом

https://static.news.ru/photo/e8693c6a-98ff-11ea-82e9-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PIOTR KUCZA/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон проведёт поединок с соотечественником Шэнноном Бриггсом.

Я только, что разговаривал с Майком. Всё одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Всё официально, вы увидите, как это произойдёт, — цитирует Бриггса Daily Mail.

Бриггс владел чемпионским поясом по версии WBO в 2006–2007 годах. Последний раз он выходил на профессиональный ринг в 2016 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майк Тайсон заявил о желании вернуться на ринг. Боксёр подчеркнул, что хочет вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.

Последний бой Тайсон провёл 11 июня 2005 года, уступив ирландцу Кевину Макбрайду. Всего за свою спортивную карьеру Тайсон провёл 58 поединков, одержав 50 побед и потерпев 6 поражений. Другие два боя были признаны несостоявшимися.