Боксёру Трояновскому судьи помогли победить соперника с 27 поражениями

https://static.news.ru/photo/9942c9b6-0f16-11eb-a846-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Трояновский Фото: Эдуард Трояновский/vk.com

В Минске прошёл традиционный боксёрский турнир серии KOld Wars II. В главном бою вечера экс-чемпион мира в лёгком весе Эдуард Трояновский (29-2, 24 КО) испытал серьёзные проблемы с французским джорнименом Ренальдом Гарридо (25-28, 6 КО).

В ходе десятираундового боя малоизвестный соперник ни в чём не уступал именитому россиянину, однако двое судей отдали победу Трояновскому, а третий поставил ничью.

Это уже не первый скандал с судейским решением на турнирах KOld Wars. Ранее Георгий Челохсанов столь же спорным решением победил Айка Шахназаряна и также перед объявлением решения затянулась пауза.

Как писал ранее NEWS.ru, российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян узнал дату своей первой защиты титула против американца Алджемейна Стерлинга.