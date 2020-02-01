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В Калининграде завершился вечер бокса, приуроченный к Всероссийскому боксёрскому форуму. В главном бою вечера украинский боксёр Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) победил по очкам россиянина Сергея Воробьёв (9-1, 6 КО) и стал чемпионом WBA International во втором полусреднем весе.

Чухаджян действовал на контратаках и поначалу неплохо двигался и встречал соперника, в то время как россиянин делал ставку на ударную мощь. В последних раундах Чухаджян смотрелся свежее и за счёт постоянного передвижения не давал сопернику прицельно атаковать. По итогам десяти раундов двое судей отдали победу Чухаджяну со счётом 99:91 и 96:94, а третий судья отдал предпочтение Воробьёву со счётом 96:95.

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