Боксёр устроил забастовку из-за поражения на Олимпиаде

Французский боксёр Мурад Алиев, родившийся в России, отказался покидать ринг в знак протеста против решения судьи о его дисквалификации. Об этом пишет РИА Новости.

Судья дисквалифицировал спортсмена во втором раунде с британцем Фрейзером Кларком за опасные действия головой, что автоматически принесло ему поражение. Мужчина заявил, что не согласен с решением рефери, не бил соперника головой и не понимает, где судья это увидел.

Я готовился к этому соревнованию четыре года, а тут такое. Я разочарован, — подчеркнул он.

Боксёр 30 минут сидел в углу ринга, облокотившись о канаты. После этого организаторы отвели его в подтрибунное помещение, но тот вернулся и ещё час сидел на ринге. Потом он рассказал, что организаторы сообщили ему о невозможности пересмотреть решение судьи.

Бой Алиева и Фрейзера был последним в дневной сессии, поэтому забастовка не повлияла на ход турнира.

26-летний Алиев родился в Москве, но в шестилетнем возрасте уехал во Францию, которую представляет сейчас на Олимпийских играх. Он чемпион Франции и серебряный призёр Европейских игр в Минске.

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