Боксёр Силягин стал азиатско-тихоокеанским чемпионом WBO

https://static.news.ru/photo/9d91236a-b97e-11eb-af2b-96000091f725_660.jpg Павел Силягин Фото: Федерация бокса России/facebook.com

Российский боксёр второго среднего веса Павел Силягин (8-0, 4 КО) победил по очкам танзанийца Абдаллу Шабани Пази (29-9-1, 26 КО) на турнире по боксу в Новосибирске и завоевал титул азиатско-тихоокеанского чемпиона WBO во втором среднем весе.

Силягин сразу без проблем взял бой под контроль за счёт джеба и удобной дистанции и постепенно стал разбивать соперника сериями ударов, при этом проваливая танзанийца при контратаках. Лишь во втором раунде у Пази был неплохой отрезок в атаке, но постепенно Силягин стал успешно обрабатывать его корпус и явно превосходил его в движении.

К середине боя в шестом раунде Пази уже практически не выбрасывал удары и большую часть времени проводил в защите. После атак Силягина его несколько раз болтало, но при этом он оставался на ногах и не давал повода остановить бой. В заключительных раундах Силягин не рисковал, но спокойно довёл дело до победы, работая через джеб. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу российскому боксёру.

В соглавном бою вечера российский боксёр полулёгкого веса Андраник Григорян победил техническим нокаутом в четвёртом раунде уругвайца Карила Эрреру и сохранил титул чемпиона NABA.

Как сообщалось ранее, непобеждённый российский средневес Павел Силягин победил единогласным решением судей узбека Азизбека Абдугофурова в соглавном бою вечера бокса в Москве и завоевал титул чемпиона WBC Silver.