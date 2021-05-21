Боксёр Мышев ответил, «чертила» ли Моргенштерн

https://static.news.ru/photo/ef9c2ac8-ba24-11eb-972b-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Мышев/vk.com

Российский боксёр Владимир Мышев (11-0) высказался о творчестве рэпера Моргенштерна и прокомментировал слова бойца ММА Александра Шлеменко, назвавшего артиста чертилой. Слова 23-летнего боксёра приводит Meta MMA.

Чертила ли Моргенштерн? Не знаю, можно ли говорить так о человеке, с которым ты никогда не общался, судить лишь по внешнему виду... В мире есть куда более плохие люди, которые вполне могут быть рукопожатными у Александра Шлеменко, — сказал Мышев.

23-летний боксёр добавил, что ему не нравится музыка Моргенштерна, но вряд ли из-за этого его можно считать плохим человеком.

6 мая Шлеменко сравнил Моргенштерна с группами «Сектор газа» и «Красная плесень», а тремя днями ранее он назвал его чертилой.