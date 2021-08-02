Боксёр Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады

Российский боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира по боксу в Токио, победив по очкам новозеландца Дэвида Нийку.

Гаджимагомедов сразу взял поединок под контроль, поджимая соперника к канатам, но при этом пропустил жёсткий удар навстречу. К концу первого раунда россиянин вернул сопернику долг с лихвой. По итогам первого раунда четверо из пяти судей отдали предпочтение россиянину. Новозеландец стал больше клинчевать и пробивать на ближней дистанции, так как Гаджимагомедов явно переигрывал его джебом. Боксёры обменялись жёсткими попаданиями в центре ринга, а вторую половину раунда провели уже в более спокойном темпе. Этот раунд те же четверо судей отдали Гаджимагомедову, а аргентинский рефери видел бой как-то по-своему и в его альтернативной реальности побеждал Нийка.

В финальном раунде Муслиму было важно не пропустить серьёзных ударов, с чем он в принципе справился. Четверо из пяти судей отдали победу российскому боксёру. В финале он встретится с победителем боя между кубинцем Абнером де ла Крусом и бразильцем Абнером Тейшейрой.

В поединке 1/4 финала в весе до 63 кг россиянин Габил Мамедов уступил раздельным решением судей американцу Кейшону Дэвису и завершил борьбу за медали на Олимпийских играх.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг, уступил единогласным решением судей кубинцу Рониелю Иглесиасу в полуфинальном поединке и стал обладателем бронзовой награды.