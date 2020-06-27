Боксёр Джаррелл Миллер вновь провалил допинг-тест перед поединком

Допинг-тест американского боксёра Джаррелла Миллера, проведённый перед очередным поединком, снова показал положительный результат.
Об этом
Год назад, в июне 2019 года Миллер должен был биться с чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа, однако также провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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