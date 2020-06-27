Боксёр Джаррелл Миллер вновь провалил допинг-тест перед поединком

https://static.news.ru/photo/c92d5668-b909-11ea-b9cb-fa163e074e61_660.jpg Джаррелл Миллер Фото: Alan Stanford, via imago-images.de/Global Look Press

Допинг-тест американского боксёра Джаррелла Миллера, проведённый перед очередным поединком, снова показал положительный результат.

Об этом сообщает издание Boxing Scene. По его данным, тест был сделан в преддверии боя Миллера с его соотечественником Джерри Форестом, запланированного на 9 июля. В организме 31-летнего спортсмена были обнаружены следы запрещённого вещества, название которого не уточняется. В результате он временно отстранён от участия в соревнованиях на период расследования. Теперь на поединок с Форестом, скорее всего, выйдет камерунец Карлос Такам, передаёт РИА Новости.

Год назад, в июне 2019 года Миллер должен был биться с чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа, однако также провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на полгода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.