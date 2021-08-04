Боксёр Бакши проиграл бразильцу Соузе и стал обладателем бронзовой медали

Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весе до 75 кг, не сумел выйти в финал Олимпийских игр, проиграв бразильцу Эберту Соузе раздельным решением судей. Таким образом россиянин завоевал бронзовую награду.

Бакши начал поддавливать с первого раунда, но соперник активно контратаковал сериями и хорошо двигался и использовал джебы. Россиянину было непросто нащупать дистанцию против пластичного и подвижного оппонента, а потому первый раунд отошёл его сопернику. Во второй трёхминутке у Глеба получилось сократить дистанцию и несколько раз потрясти соперника ощутимыми ударами. Бразилец ответил короткими сериями, меняя этажи и делал акцент на количество выброшенных ударов. Эта тактика принесла ему успех и по итогам двух раундов Бакши оказался уже в критическом положении.

В третьем раунде бразилец просто уходил от атак российского боксёра, превосходил его в движении и проваливал большинство атак. Надежда у Бакши оставалась лишь на досрочной завершение боя, но он так и не сумел попасть по сопернику. По итогам трёх раундов.

В финале соперником Соузы станет украинец Александр Хижняк.

Как сообщалось ранее, российский боксёр Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, одержал победу раздельным решением судей со счётом 3:2 над кубинцем Альваро Лазаром.