https://static.news.ru/photo/3c086b58-d6ae-11e9-b3db-fa163e074e61_660.jpg Заур Абдуллаев и Дэвин Хейни Фото: zaur_abdullaev_61/instagram.com

Российский боксёр Заур Абдуллаев потерпел первое поражение в карьере техническим нокаутом от американца Дэвина Хейни и не смог завоевать чемпионский титул по версии WBC.

Хейни захватил инициативу с первого раунда и стал разбивать соперника с дистанции. У Абдуллаева был сильно разбит нос к четвёртому раунду и, возможно, сломан. Перед пятой трёхминуткой россиянин отказался от продолжения боя.

Как сообщал News.ru, российский боксёр Сергей Кузьмин потерпел первое поражение в карьере от американца Майкла Хантера.