Российский боксёр Заур Абдуллаев потерпел первое поражение в карьере техническим нокаутом от американца Дэвина Хейни и не смог завоевать чемпионский титул по версии WBC.
Хейни захватил инициативу с первого раунда и стал разбивать соперника с дистанции. У Абдуллаева был сильно разбит нос к четвёртому раунду и, возможно, сломан. Перед пятой трёхминуткой россиянин отказался от продолжения боя.
Как сообщал News.ru, российский боксёр Сергей Кузьмин потерпел первое поражение в карьере от американца Майкла Хантера.