Боксер сборной России рассказал, как реагировали на флаг РФ в Черногории Джамбулат Бижамов заявил, что плохой реакции на флаг РФ на Кубке Европы не было

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Джамбулат Бижамов (справа)

Реакция на российский флаг на Кубке Европы по боксу в Черногории была положительной, рассказал NEWS.ru капитан сборной России Джамбулат Бижамов. Команда выступала в городе Будва под своей символикой, с флагом и гимном, а Бижамов завоевал золотую медаль в категории до 75 кг.

Ни одной претензии за весь турнир. Все спокойно реагировали. Без недоразумений. Все восприняли как должное. Ни одного момента, который мог бы не понравиться, — сказал Бижамов.

Кубок мира проходил с 8 по 14 октября, Россия завоевала четыре золотые награды. Их обладателями стали: Баир Батлаев (до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг).

В начале октября Тимофей Цзю, сын Кости Цзю, стал чемпионом мира по боксу, не выходя на ринг. Он получил титул по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), после того как американец Дермелл Чарло отказался выходить на ринг против Цзю и предпочел подняться в весе, чтобы провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.