Бой Василевского и Андраде возглавит турнир RCC 9

https://static.news.ru/photo/eea3846e-9b88-11eb-858b-96000091f725_660.jpg Вячеслав Василевский Фото: Wikimedia

Бой российского средневеса Вячеслава Василевского с бразильцем Вискарди Андраде станет главным на турнире RCC 9, который пройдёт 3 мая в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Василевский был чемпионом российского промоушена M-1, также выступал в Bellator, где дошёл до полуфинала Гран-при, и российских лигах ACB и ACA. В его активе 34 победы при восьми поражениях.

Андраде дважды дрался на RCC — его дебют в лиге состоялся в 2019 году после ухода из UFC. Бразилец сначала нокаутировал Сергея Мартынова, а затем проиграл Александру Шлеменко. За карьеру он одержал 19 побед и потерпел восемь поражений.

27 марта, как писал NEWS.ru, первое поражение в карьере потерпел российский боксёр первого тяжёлого веса, олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Это случилось на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.