https://static.news.ru/photo/477f8b48-d626-11e9-a02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.ufc.com

Российский боец Александр Волков, бой которого с бразильцем Жуниором дос Сантосом возглавит турнир UFC в Москве 9 ноября, объяснил причины своего годового отсутствия в октагоне и сорванного боя с Алистаром Оверимом на турнире в Санкт-Петербурге.

Я снялся по состоянию здоровья. Подробности не хотел бы афишировать. Не хочу выпускать некоторые вещи на всеобщее обозрение. Часто подобные отстранения связаны с допингом. Я журналистов, которые писали про это, понимаю, но простить не могу. Шучу! Я понимаю, что было много недоговорённости. Но для меня самого тот бой значил очень многое, — приводит слова Волкова « Советский спорт ».

Также боец отметил, что доволен, что UFC дала ему бой с оппонентом, стоящим высоко в рейтинге, а победа над Жуниором дос Сантосом позволит снова включиться в гонку за пояс. По мнению Волкова, он является фаворитом в предстоящем противостоянии и, как и любой боец, должен верить в свою победу.

Как сообщал News.ru, лига ACA проведёт в Москве открытую встречу своих бойцов с болельщиками 22 сентября.