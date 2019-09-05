https://static.news.ru/photo/e63e14ba-cff1-11e9-9a99-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: Williams Paul/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский боец ММА Александр Шлеменко потерпел поражение по очкам от американца Криса Ханикатта на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night во Владивостоке.

По регламенту главный бой турнира состоял из пяти раундов. Первые две пятиминутки прошли с преимуществом Шлеменко, который опасно атаковал в стойке и из клинча, блокировал попытки соперника перевести бой в партер, нанёс ему рассечение и во втором раунде был близок к завершению боя гильотиной.

Вторая половина схватки прошла под диктовку Ханикатта, который сохранил больше сил и контролировал соперника в борьбе. По итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение американцу.

Международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) был включён в спортивную программу V Восточного экономического форума.

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