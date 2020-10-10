Боец Нагибин победил Пираева в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/244bbada-0b17-11eb-b82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/timur_nagibin

Российский боец Тимур Нагибин одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Марифом Пираевым в главном поединке вечера в Екатеринбурге.

Нагибин, получавший бойцовское образование в клубе «Шторм» Александра Шлеменко, вышел на поединок в белой маске смерти, чем напоминал участь своего соперника. Пираев перед боем получил жёлтую карточку, которая говорила о том, что он накануне не сделал вес. Он старался уходить от атак соперника и переводить при возможности бой в партер. Нагибин все эти потуги видел издалека и своевременными контратаками сдерживал напор визави. Однако в конце раунда Пираеву удался тейкдаун.

Во втором раунде жёсткий обмен ударами с обеих сторон не изменил ход боя. Нагибин больше напирал и старался сломить соперника, а Пираев грамотно оборонялся и старался выйти из боя с наименьшим уроном. Постепенно преимущество Нагибина росло, он атаковал более серийно и к концу второго раунда залил лицо соперника кровью. Но на последних секундах уже Пираев потряс соперника серией и лишь гонг спас Тимура от неудачного окончания боя.

В третьем раунде Пираев продолжил легко читаемые проходы в ноги, после которых Нагибин занял доминирующую позицию и доработал до конца раунда, когда рефери зафиксировал его победу. Несмотря на очевидный успех, Нагибин показал несколько пробелов в обороне и пропустил серии ударов от далеко не топового соперника, а потому пока рано говорить о его возможной карьере в UFC.



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