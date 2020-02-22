Российский боец лёгкого веса Магомед Мустафаев (14-3) проиграл раздельным решением судей новозеландцу Брэду Ридделлу (8-1) на турнире UFC в Окленде.
Стремительные ударные комбинации местного кикбоксёра стали серьёзным сюрпризом для россиянина, хотя Муставаев лучше чувствовал себя в клинче и ударом локтя нанёс сопернику рассечение. Решающим эпизодом равного боя стал нокдаун в конце третьего раунда, предопределивший успех Риддела. Один судья отдал победу Мустафаеву со счётом 29:28, а двое других поставили аналогичные очки в пользу Ридделла.
Как писал NEWS.ru,российский боец UFC Зубайра Тухугов нокаутировал американца Кевина Агиллара в первом раунде.
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