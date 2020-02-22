Фото: Instagram

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).

Чеченский боец дрался спокойно и уверенно. Сначала от отправил соперника в нокдаун левым хуком, но позволил подняться, для того, чтобы снова сокрушить правым оверхендом. После этого он взорвался мощной серией...