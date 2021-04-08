Боец Минеев высказался о «дворце Путина» и Навальном

https://static.news.ru/photo/140e9028-9872-11eb-b792-96000091f725_660.jpg Владимир Минеев Фото: vk.com/mineevvladimir

Боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о президенте России Владимире Путине. Слова спортсмена приводит Eurosport.ru.

Считаю, что сейчас происходит некая стагнация. Народу нужен уверенный лидер, и я надеюсь, что у Путина есть преемник. <...> Навальный? Абсолютно непонятный для меня персонаж. С какими-то сказками, что 10 человек его не могли убить пять лет. Смотрел о том, что его пытались убить, и про дворец. Мы все понимаем, что у нас в стране есть люди богатые и бедные, — сказал Минеев.

По его словам, мы все говорим о равенстве, но продолжаем жить по тем же законам. Все возмущения на кухне остаются, всё равно с утра люди идут на работу за свои 25 тысяч.

31 марта стало известно, что у Минеева запланирован реванш с Магомедом Исмаиловым на 1 октября. Об этом заявил промоутер Камил Гаджиев, писал NEWS.ru.

Первый бой Исмаилов и Минеев провели в 2018 году. Поединок продлился пять раундов и завершился ничьей.

В феврале стали известны гонорары Исмаилова и Минеева в реванше, о чём писал NEWS.ru.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с Путиным подняла тему о преследовании Навального в России.