Боец Fedor Team выступит в андеркарде боя Проводников — Багаутинов

Боец смешанных единоборств, представитель команды Fedor Team Виктор Немков сразится с бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом 19 декабря. Схватка пройдёт в рамках турнира, в главном поединке которого встретятся экс-чемпион мира по боксу Руслан Проводников и бывший претендент на титул UFC Али Багаутинов.

Отмечается, что поединок между Немковым и Биттенкортом пройдёт по правилам MMA в формате «три раунда по пять минут».

За свою профессиональную карьеру в MMA Виктор Немков провёл 39 боёв. На его счету 30 побед (18 — досрочно), восемь поражений и одна ничья. В последнем поединке он уступил Карлу Альбректссону единогласным решением судей.

Биттенкорт одержал 14 побед и потерпел семь поражений. В сентябре 2021 года он выступал на шоу Dana White’s Contender Series, победитель которого получает возможность подписать контракт с UFC. Однако бразилец в первом раунде проиграл россиянину Альберту Дураеву.

Ранее сообщалось, что Проводников проведёт поединок с Багаутиновым в категории до 65 килограммов. Схватка между представителями бокса и MMA пройдёт на благотворительном турнире «Драться, чтобы спасти».