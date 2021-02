Боец Анатолий Малыхин: чуть не умер от«короны», встать не мог три дня

Анатолий Малыхин — не только зрелищный боец (9-0, пять нокаутов), но и очень яркий собеседник. За 10 дней до дебюта в крупном азиатском промоушене ONE FC он дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о карьере, деньгах в новой лиге, тяжёлом лечении от коронавируса, Хабибе Нурмагомедове и его возможной схватке с Магомедом Исмаиловым.

— 26 февраля вам предстоит дебют в ONE FC. Расскажите, как вы вообще оказались в этом промоушене?

— Мне нравится Азия, и тут мой менеджер Артём сказал, что нами интересуется ONE FC, предлагает отличный контракт, быстрый выход на пояс за пару побед плюс, если дела ONE FC пойдут не очень, если боёв будет немного, то мы сможем драться в России. Так что мы приняли с менеджером общее решение и подписались в ONE FC. Это хороший промоушен, он много тяжей сейчас подписывает, что меня радует. Я хочу проверять себя с сильными бойцами, и здесь такая возможность будет.

— В финансовом плане это более выгодно, чем выступать в России? Или что вас мотивировало уехать туда, а не продолжать драться дома?

— Деньжата, конечно, тоже нужны, они меня мотивировали, плюс, как я сказал, мне нравится в Азии, тут тепло, на ребёнка не надо надевать 10 «одёжек», здесь овощи, фрукты, полезно для здоровья. А что касается денег, то в России я ещё такую сумму не получал никогда, сколько тут получу за первый бой. Я даже половины от этого никогда не получал. Хороший контракт мне дали, на «Мерседес» подержанный хватит.

— Что за соперник, с которым вам предстоит драться 26 февраля? Расскажите о нём.

— Он поменялся. Сначала должны были драться с иранской звездой Амиром Алиакбари, который на всех прыгает, я сразу с радостью подписал контракт, начал готовиться, прилетел в Дагестан, заболел, потом он заболел «короной» и нам дали другого соперника, бразильца Мачаду. Он дрался за пояс, но в том бою перегорел, не показал своих качеств. Но это хороший грэпплер, боец, по джиу-джитсу чёрный пояс, первым номером работает, наглеть начинает, когда ему это позволяешь. Нельзя давать ему первым номером работать, надо сразу по хребту зарядить. Это хороший оппонент для дебюта, не мешок, настраиваюсь я серьёзно.

Анатолий Малыхин anmalykhin/instagram.com

— В Дагестане готовился к бою, прихожу домой, чувствую недомогание, температура под 40. Меня привезли в Москву, положили в больницу, сначала в обычную палату, а потом в реанимацию перевели, спасибо врачам. Я чувствовал себя не очень, скажу честно. Сил не было даже с кровати встать. Оказалось — коронавирус, поражение лёгких 50%. Поместили меня в реанимацию, там мне ставили дорогие уколы, и только на четвёртый день стало получше. Болезнь интересная, днём отпускает, а вечером опять в захват берёт. Пришлось побороться. Надо к «короне» относиться серьёзно, я месяц отходил. Ужасное было состояние, спасибо семье за поддержку. Готов был к самому худшему, честно говоря.

— Какие выводы из той истории вы сделали? Где вы могли «подцепить» коронавирус?

— Это могло где угодно случиться, мог кто-то в зал принести, а мог и на улице «подцепить», кто-то кашлянул, у нас люди бесстрашные. На нас в Кемерово смотрели как на баранов из-за масок и антисептиков. Там ни у кого их не было, кроме меня и моей семьи. И ты реально не понимаешь, ты шут какой-то что ли? Несерьёзно у нас к этому относятся. В Таиланде вообще без маски никуда, везде антисептики, поэтому здесь нет вспышек. И простые люди, и власти — все ответственно к этому подходят. А у нас шалтай-болтай.

— Насколько хорошо вы знакомы с Алексеем Кудиным, которого победили в 2019 году? Что думаете про его историю с задержанием в Белоруссии, потом в Москве?

— Не скажу, что мы близкие друзья, при встрече здороваемся. Я проводил с ним бой, потом пару раз тренировались вместе, но друзьями нас не назову. Слышал, что все выставляли в соцсетях посты с ним и требовали свободы для него, знаю про его задержание, но не углублялся в подробности. Слышал то же, что и вы.

— Вы в Instagram весело вызвали на бой Магу Исмаилова. Была какая-то реакция на это, кроме шутки от Маги в комментариях?

— Да я даже не на бой его вызвал, а на схватку. Побороться с ним хочу по правилам грэпплинга с элементами вольной, а он боится чего-то! Побаивается меня немножечко, как только видит меня где-то, сразу исчезает. Ну а что с него возьмёшь, он сейчас в «космосе», выше я его уже не отправлю, а вот в «чёрную дыру» могу запихнуть.

— Тут как раз начали говорить о схватке Исмаилова с Хабибом Нурмагомедовым по правилам грэпплинга. Хабиб говорит: «Куда Маге до меня, если он даже Минеева не посадил». Кто бы выиграл в этой схватке, если бы она состоялась?

— Я был на бое Маги с Минеевым, Мага не раз сажал его на пятую точку, Минеев вообще в первых раундах по земле не ходил, только летал. А Хабиб... С Магой я боролся, с Хабибом — нет, но сейчас он весит килограммов 90, и как бы я ни любил и уважал Магу, Хабиб — это чемпион UFC, он всех побеждает, и у него за всю карьеру даже синяка не было! У Маги нет шансов. Против меня у него 2,5% на победу, против Хабиба — 2,6%.

— Вы верили, что Хабиб вернётся за 30-й победой, или изначально думали, что он ушёл окончательно?

— Это его дело, если захочет, то вернётся, я точно не буду его осуждать. Захочет — с мамой поговорит, скажет, что душа просит ещё один бой, мама поймёт. Я буду рад, если он вернётся и ещё кого-нибудь забьёт. Но я точно ему не советчик, никто ему не советчик, потому что человек просто невероятную карьеру сделал. На такой уровень выбиваются единицы, тем более из горного села. Он чистый пацанёнок со двора. И когда он добивается таких успехов своим трудом, ничего не украв, никого не обманув, не подставив, — это вызывает только восхищение.

Анатолий Малыхин anmalykhin/instagram.com

— В споре между фанатами Хабиба и Джона Джонса за звание лучшего бойца вне зависимости от веса, вы на чьей стороне?

— Я такого доминирующего чемпиона, как Хабиб, не видел. На Джоне Джонсе я синяки видел, а на Хабибе нет. Оба великие бойцы, есть и другие великие: Генри Сехудо, Андерсон Сильва, но если бы мне пришлось выбирать, то я бы проголосовал за Хабу. То, что он сделал, — это реально круто. Для меня как для базового борца это фантастика.

— Кто победит в чемпионском бою Петра Яна и Алджемейна Стерлинга?

— Я всем говорю на Пхукете, кто со мной «закусывается», что я Стерлингу шанса не даю. Кто-то говорит, что он Петю переведёт... Петя — машина для «убийства». Это сибиряк, его духом не сломать. Петя будет идти вперёд, давить, насыпать удары, эти удары будут доходить, у Пети великолепный тайминг, сумасшедшая скорость. Стерлинг один раз переведёт, но Петя легко встанет. В третьем раунде Стерлинг задышит, а в четвёртом Петя его нокаутирует. У Пети большая семья, на его плечи упала большая ответственность, у него своих двое детей, он хочет дать всем хорошую жизнь, отблагодарить маму, чтобы она ни в чём не нуждалась. У него большая мотивация, он почувствовал хорошую жизнь. Он это не отпустит её просто так, он будет за неё рвать.