Блогер Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Вудли в боксёрском поединке

Блогер Джейк Пол одержал досрочную победу в бою-реванше над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли. Поединок завершился нокаутом в шестом раунде. Пол одержал пятую победу в поединках по правилам бокса (четыре из них нокаутом).

За 52 секунды до конца шестого раунда спортсмены сошлись в центре ринга. Пол сделал вид, что нанесёт удар по корпусу, чем отвлёк внимание Вудли, но вместо этого пробил в голову. Боец UFC не среагировал, пропустил удар в челюсть и оказался в глухом нокауте, упав лицом вперёд.

До этого Пол уже брал верх над Вудли, а также досрочно выигрывал у блогера Али Эсона Гиба, экс-баскетболиста «Нью-Йорк Никс» Нейта Робинсона и бывшего чемпиона Bellator и ONE FC Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу нокаутом над американцем Маркусом Брауном и защитил титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC и IBF. Поединок прошёл в рамках боксёрского вечера в Монреале и продлился девять раундов.