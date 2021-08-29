Блогер победил экс-чемпиона UFC в боксёрском поединке

В Кливленде (США) в главном событии вечера бокса YouTube-блогер и боксёр Джейк Пол (4-0, 3 КО) победил по очкам экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли (0-1) в восьмираундовом поединке.

Бой проходил в первом тяжёлом весе и был боксёрским дебютом Вудли. Первые два раунда прошли с небольшим преимуществом Пола, который действовал активнее и лучше комбинировал, однако последующие раунды забрал Вудли, который в четвёртой трёхминутке едва не отправил в нокдаун Джейка левым хуком.

В концовке боя YouTube-блогер заметно устал и потерял скорость, но его оппонент действовал излишне пассивно и осторожно. По итогам поединка двое судей отдали победу Полу со счётом 79:74 и 77:75, а один поставил очки в пользу Вудли — 77:75.

Ранее сообщалось, что Флойд Мейвезер, легендарный непобеждённый боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, ныне проводящий лишь коммерческие выставочные бои, устроил потасовку с братом своего будущего соперника Логана Пола — Джейком — во время совместной пресс-конференции.