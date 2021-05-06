Мейвезер устроил потасовку с блогером Полом

https://static.news.ru/photo/d79b4ee4-aefe-11eb-9a98-96000091f725_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Легендарный непобеждённый боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, ныне проводящий лишь коммерческие выставочные бои, Флойд Мейвезер устроил потасовку с братом своего будущего соперника Логана Пола — Джейком во время совместной пресс-конференции.

В ходе мероприятия соперники провели дуэль взглядов, которая прошла без эксцессов, однако уже за кулисами Мейвезера атаковал брат Логана — известный youtube-блогер Джейк Пол, прославившийся тем, что нокаутировал в боксёрских поединках экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена и экс-баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

Мейвезер после этого инцидента бросился на Пола, кричал что убьёт его и готов подраться с обоими братьями за один вечер. Поединок Мейвезера с Логаном Полом должен пройти 5 июня в США.

О подробностях предстоящего поединка сообщалось ранее в материале NEWS.ru.