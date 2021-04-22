Закончил с боксом, но не с деньгами: Мейвезер подерётся с опасным блогером

Главная боксёрская новость четверга — Флойд Мейвезер возвращается на ринг. 44-летний непобеждённый суперчемпион 5 июня проведёт бой с тем, кто на первый взгляд не представляет никакой опасности — американским блогером Логаном Полом. Но это только на первый взгляд. В действительности шанс, что мы увидим невероятный апсет, имеются.

В социальных сетях принято последними словами уничтожать проекты вроде боёв Мейвезер — Пол. Дескать, это бьёт по репутации бокса, когда чемпионы выходят драться с блогерами. Кто-то называет это позорищем, не достойным внимания настоящих фанатов бокса.

Консервативно настроенных людей понять можно, но цифры говорят об обратном: состоявшийся на той неделе бой Джейка Пола с бойцом UFC Беном Аскреном вошёл в десятку самых кассовых событий в истории бокса. Ребята заработали полтора миллиона долларов только на платных трансляциях. Эти цифры говорят сами за себя. Так кто такие эти братья Пол? И особенно Логан, который через шесть недель попробует первым победить Флойда Мейвезера.

Логан Пол — старший брат Джейка Пола — звёзды американского Интернета. Они оба — популярные ютьюберы, которые с недавних пор начали боксировать. Джейк уже успел добиться больших успехов: не только побил Бена Аскрена (экс-чемпиона Bellator), но и бросил вызов Конору Макгрегору. Он несколько раз жёстко задирал ирландца в социальных сетях, оскорблял его жену, а после победы над Аскреном заявил, что посвятит победе над Конором всю жизнь. Учитывая, какие деньги принёс бой с Аскреном, поединок с Макгрегором не кажется нереальным. Конор любит деньги, а тут их можно заработать немало и довольно легко.

Логан Пол LoganPaul/facebook.com

Джейк Пол мечтает стать чемпионом мира по боксу и искренне верит, что у него это получится.

Деонтей Уайлдер начал заниматься боксом в 21 и стал лучшим в мире, а я — в 20, так почему я не смогу стать чемпионом? — говорил он.

Логан Пол, в отличие от младшего брата, в боксе таких успехов ещё не добился, в его активе всего один бой — против блогера KSI, который он проиграл решением судей. Тот поединок организовывал один из самых влиятельных промоутеров мира — Эдди Хирн. Общий доход от боя составил 175 миллионов евро — сумасшедшие цифры.

Логан очень давно вызывал на бой Флойда Мейвезера, и их бой должен был состояться ещё 20 февраля, но был перенесён из-за пандемии. Ещё до переноса бой побил все рекорды по предварительным продажам платных трансляций, а до 5 июня их купят ещё тысячи и тысячи людей.

Флойд Мейвезер тоже неоднократно подтверждал, что бой с Логаном Полом состоится. Он говорил, что закончил с боксом, но не закончил делать деньги. За профессиональный бой он получал в среднем по 30 миллионов долларов за 12 раундов, а тут есть возможность сделать 100 миллионов за шесть раундов. Флойд обожает деньги и нет никаких сомнений, что 5 июня мы увидим его на ринге.

Есть ли спортивный интерес в этом бою? Как ни странно, да. Флойд, конечно, слишком хорош и опытен. Скорее всего, он не даст по себе попасть, как не дал этого сделать Мэнни Пакьяо, Саулю Альваресу и другим легендам бокса, но 100-процентную гарантию никто не даст. Флойду 44 года, он явно не будет сильно напрягаться на тренировках, настроен выйти и заработать денег, а когда ты выходишь в ринг с таким настроем, происходит всё самое неожиданное.

Можно быть занудой и говорить, что такие бои позорят бокс и смотреть их не нужно, но люди смотрят. Им нравится шоу, и им нравится думать, что в шоу есть интрига. Возможно, на самом деле её нет. А возможно, она есть. Все самые громкие сенсации случаются тогда, когда кажется, что интриги нет.