9 мая после двухмесячного перерыва UFC возобновляет проведение турниров на регулярной основе. Первым из них будет грандиозное шоу в Джексонвилле, в главном бою которого соперник Хабиба Нурмагомдова Тони Фергюсон сразится с другим клиентом Али Абдель-Азиза Джастином Гейтжи. NEWS.ru рассказывает, почему замена Нурмагомедова на уникального бойца может спасти и шоу, и карьеру российского чемпиона.

Генерал медных карьеров

Джастина Гейтжи и Хабиба Нурмагомедова объединяют три вещи: возраст (оба родились в 1988 году), борцовская база и общий менеджер Али Абдель-Азиз. В остальном это совершенно разные и непохожие друг на друга по стилю бойцы. Гейтжи родился в шахтёрском городке Саффорд на юге Аризоны. Его отец и дед, имеющие немецкие корни, всю жизнь проработали в медных карьерах, при этом дед занимался в армии боксом. Возможно, любовь к боям передалась Джастину от него или от матери-мексиканки, ведь безбашенный стиль бойца — это мексиканский бокс в чистом виде, переделанный под специфику ММА.

Вряд ли его вместе с братом-близнецом Маркусом могла ждать какая-то другая судьба, кроме как работы в карьере на протяжении 30-40 лет, если бы не увлечение борьбой. Впервые на ковёр Джастин ступил, когда ему было 4 года, а к концу школы он был двукратным чемпионом штата среди старших школьников. С такими данными ему открылась дорога в университет Северного Колорадо, где он и продолжил карьеру, однако даже не этот выбор стал судьбоносным в его жизни.

В конце 90-х отец Джастина начал смотреть пиратские трансляции первых турниров UFC. Сыновей суровый шахтёр воспитывал в строгости и запрещал любые передачи с возрастным ограничением 13+, но на бои этот запрет не распространялся. После окончания университета Гейтжи решил попробовать свои силы в ММА и уже в первом бою порадовал зрителей ярким финишем. Он вырубил соперника амплитудным борцовским броском, вонзив его голову в пол, словно надоевший мешок с картошкой.

Самый зрелищный боец

В 2013 году Гейтжи пополнил ряды нового амбициозного промоушена World Series of Fighting, где и познакомился со своим менеджером Абдель-Азизом. Для организации, подбиравшей лишь уволенных из UFC сбитых лётчиков, молодой легковес стал настоящей находкой. Имеющий за плечами солидный борцовский опыт, Гейтжи к тому времени напрочь забыл о своих корнях и рубился с соперниками с первой и до последней минуты боя. Никто из них не мог противостоять бесхитростной тактике аризонца, который пёр вперёд как танк, выбрасывал сотни ударов как из пулемёта и столько же ловил своей крепкой как гранит головой.

Гейтжи неоднократно был на грани нокдауна или даже нокаута, доводя свою большую семью у экранов телевизоров до исступления, но всякий раз, каким-то чудом, умудрялся устоять на ногах, а потом на автопилоте нокаутировать оппонента. Зрители были от него без ума, а потому он не мог не оказаться в UFC, но пришёл туда уже в статусе многолетнего чемпиона третьей по силе американской лиги, а потому почти сразу начал драться с соперниками из первой десятки.

В каждом из шести боёв в лучшей лиге мира Гейтжи был удостоен специальных премий, причём в двух проигранных схватках он разделил с победителем награду за лучший бой вечера, подтверждая своё прозвище «Хайлайт». После двух поражений подряд от Эдди Альвареса и Дастина Порье пошли разговоры о том, что звезда Гейтжи закатилась, а соперники легко раскусили его и нашли ключ к прямолинейному бойцу. Но набравший ход аризонский нокаутёр не только не сломался, но стал сильнее, мудрее тактически и в последующие пару лет уничтожил в первом раунде топовых соперников Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и Дональда Серроне.

Засадный полк хитрого менеджера

Jeff Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не исключено, что хитрый Абдель-Азиз решил провести многоходовку, оставив любой ценой пояс у своего подопечного. В тот день, когда Нурмагомедов покидал США без своего тренера Хавьера Мендеса и всякой надежды туда вернуться, Гейтжи уже мог отрабатывать приёмы против Тони Фергюсона. Под угрозой пандемии коронавируса и с наступлением священного месяца Рамадан, Нурмагомедов может перевести дух до осени, в то время как его товарищ по лагерю и предельно удобный для него стилистически Гейтжи, чей уровень борьбы недостаточно хорош, чтобы защищаться против Хабиба, станет серьёзным испытанием для Фергюсона.

Жёсткий размен ударами в стойке на протяжении пяти раундов в бою Фергюсона и Гейтжи станет лучшим подарком для истосковавшихся по большим боям фанатов. При этом крепкий рубака способен доставить проблемы для изнурённого двойной весогонкой самого опасного оппонента Хабиба. Такое впечатление, что лагерь российского чемпиона, понимая серьёзность угрозы, только и ждёт, пока его визави проиграет или состарится, а потому будет неистово поддерживать в этой схватке Гейтжи.