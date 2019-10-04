Очередной турнир в Калифорнии показал, что российские бойцы по-прежнему не пользуются в Bellator должным уважением. Андрей Корешков выиграл два раунда из трёх у Лоренца Ларкина, но судьи вынесли вердикт не в его пользу, а Анатолий Токов давно заслуживший титульный бой дрался и вовсе в андеркарде с соперником не своего уровня. При этом глава лиги Скотт Кокер на словах любит русских и мечтает провести турнир в России. Ничего личного и бизнес по-американски.

Лучший средневес России дерётся на задворках

Накануне очередного турнира Bellator с участием троих россиян Скотт Кокер выступил с заявлением о намерении провести грандиозный турнир в России, где Фёдор Емельяненко попрощается с большим спортом, а на разогреве у него выступят Андрей Корешков, Сергей Харитонов, Виталий Минаков и другие российские звёзды. Пока UFC прочно осваивает российский рынок, подписывает новых бойцов и завоёвывает новые позиции, вторая лига в мире только рисует прожекты.

Анатолий Токов, которого после убедительной победы над Александром Шлеменко можно смело считать лучшим средневесом России и реальным претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, продолжает драться непонятно с кем и не пойми где. Сначала ему дали не выигрывавшего в трёх боях подряд 39-летнего ветерана Джеральда Харриса, а затем человека, который даже этого Харриса не смог победить и поставили их бой в глухие прелимы, которые в России никто не увидит. Это не матчмейкинг, а форменное издевательство.

Подробно описывать такой бой безо всякой спортивной интриги нет никакого смысла. Токов играючи разбивал армянина Храчо Дарпиняна два раунда и в партере, и в стойке. В конце второй пятиминутке он отключил обе руки оппонента и безнаказанно бомбил его ударами в голову, пока рефери не остановил схватку. Но и эта победа не приблизит россиянина к титулу, потому что экс-чемпиону Гегарду Мусаси за победу над ветераном Лиото Мачидой обещали реванш с чемпионом Рафаэлом Ловато. Кокер скорее будет по третьему кругу тасовать уже засаленную колоду своих звёзд, чем даст шанс россиянину, а Токов теперь крепко подумает не зря ли он променял ACA, где сейчас мог бы провести блокбастер с Магомедом Исмаиловым за хорошие деньги, непонятно на что.

The straight right of Anatoly Tokov is a dangerous thing.



Our #Bellator229 main card is up next LIVE on @ParamountNet and simulcast on @DAZN_USA . pic.twitter.com/LBeih5OqXj — Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 октября 2019 г.

Судьи украли победу у Корешкова

Андрей Корешков после поражения в финальной главе трилогии от бразильца Дугласа Лимы в первом круге Гран-при провёл разогревочный бой с Майком Джаспером, а затем встретился с Лоренцом Ларкином, который прошёл Гран-при в статусе запасного бойца. Успех в этом бою мог вернуть россиянина в титульную гонку и казалось, что преимущество в ударной технике должно быть на стороне россиянина, что и подтвердил первый раунд. Корешков был точнее в разменах с дистанции и отправил американца в нокдаун ударом ногой с разворота. Ларкин лучше действовал в клинче и на ближней дистанции, но этого было недостаточно, чтобы забрать раунд.

Техника Корешкова позволяла ему вести и во второй пятиминутке до того рокового момента, пока он не пропустил удар коленом. Что происходило потом вы можете оценить на видео ниже. Ларкин жёстко добивал Спартанца в партере, а Андрей каким-то чудом на характере и силе воли дожил до конца раунда. Вторая пятиминутка явно за Ларкиным, но отдать её ему со счётом 10:8 нельзя, так как он проиграл первую половину раунда.

В итоге решающим стал заключительный раунд, который переведший дух Корешков решил прагматично забрать борьбой, что ему и удалось. Он контролировал соперника со спины и в клинче, несколько раз переводил бой в партер и легко защитился от гильотины, при этом почти ничего не пропустив в ответ. Малоубедительное выступление для бойца такого уровня, но вполне достаточное для его победы. Когда Майкл Уильямс объявил, что решение не будет единогласным, я подумал, что кто-то из судей дал ничью, отдав Ларкину победу во втором раунде 10:8, но двое боковых рефери каким-то чудом разглядели два раунда в пользу американца и попросту ограбили Корешкова.

Но Андрей и сам виноват

С другой стороны, старая бойцовская истина гласит: «Хочешь выиграть наверняка, не отдавай решение в руки судей». Тем более когда приходится драться в Калифорнии с местным бойцом, на стороне которого весь зал. Очевидно, что карьера Корешкова в последние пару лет зашла в тупик. Такое впечатление, что его морально сломал двумя победами бразилец Лима, после чего Андрей потерял часть уверенности в себе и стал хуже держать удар.

Вторая причина неудач — методическая. Авторская школа Шторм и её лидер Александр Шлеменко немного остановились в развитии. Они продолжают делать то, что отлично получалось у них и пять лет назад, а ММА с тех пор ушли далеко вперёд. Ведь проигрывать стал не только Корешков, а крепко сдал и сам Шлеменко. Кто бы мог раньше подумать, что такой борец-середняк, как Крис Хоникатт создаст ему серьёзные проблемы. Чуть раньше благополучно уехала в кювет карьера одного из самых многообещающих бойцов России Александра Сарнавского, который восемь лет назад считался едва ли не перспективнее Хабиба Нурмагомедова.



О том, что эта работа не даёт прежнего результата догадался и Алексей Кунченко, решивший пару лет назад сменить тренировочный лагерь. В общем Шлеменко и Корешков получили очередной сигнал о том, что в консерватории надо кое-что подправить и хочется верить, сделают правильные выводы.