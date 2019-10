Накануне очередного турнира Bellator с участием троих россиян Скотт Кокер выступил с заявлением о намерении провести грандиозный турнир в России, где Фёдор Емельяненко попрощается с большим спортом, а на разогреве у него выступят Андрей Корешков, Сергей Харитонов, Виталий Минаков и другие российские звёзды. Пока UFC прочно осваивает российский рынок, подписывает новых бойцов и завоёвывает новые позиции, вторая лига в мире только рисует прожекты.

Анатолий Токов, которого после убедительной победы над Александром Шлеменко можно смело считать лучшим средневесом России и реальным претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, продолжает драться непонятно с кем и не пойми где. Сначала ему дали не выигрывавшего в трёх боях подряд 39-летнего ветерана Джеральда Харриса, а затем человека, который даже этого Харриса не смог победить и поставили их бой в глухие прелимы, которые в России никто не увидит. Это не матчмейкинг, а форменное издевательство.

Подробно описывать такой бой безо всякой спортивной интриги нет никакого смысла. Токов играючи разбивал армянина Храчо Дарпиняна два раунда и в партере, и в стойке. В конце второй пятиминутке он отключил обе руки оппонента и безнаказанно бомбил его ударами в голову, пока рефери не остановил схватку. Но и эта победа не приблизит россиянина к титулу, потому что экс-чемпиону Гегарду Мусаси за победу над ветераном Лиото Мачидой обещали реванш с чемпионом Рафаэлом Ловато. Кокер скорее будет по третьему кругу тасовать уже засаленную колоду своих звёзд, чем даст шанс россиянину, а Токов теперь крепко подумает не зря ли он променял ACA, где сейчас мог бы провести блокбастер с Магомедом Исмаиловым за хорошие деньги, непонятно на что.