Австралийский Терминатор даже круче Хабиба, но его так не любят

UFC снова собрал полные трибуны в Лас-Вегасе на крутейшем турнире, где действующие чемпионы Алекс Волкановски и Валентина Шевченко одержали яркие победы, великий и ужасный Ник Диас неудачно вернулся в октагон после семи лет отсутствия, а Шамиль Абдурахимов потерпел второе досрочное поражение подряд. Подводим главные итоги UFC 266.

На австралийского Терминатора болевые не действуют

Один из самых доминирующих чемпионов UFC мощный австралийский полулегковес Алекс Волкановски в очередной раз продемонстрировал невероятную мощь и выносливость в битве с Брайаном Ортегой. Этот маленький сгусток энергии перебегал, перебил и переборол крепкого и стойкого мексиканца, которого лишь удивительно прочная голова спасла от досрочного окончания боя. Свой единственный шанс на успех Ортега получил в третьем раунде, когда поочерёдно пытался задушить соперника сначала гильотиной, а затем и треугольником. В итоге он лишь выдохся и наполучал столько ударов от чемпиона, что едва нашёл свой угол, но к своей чести довёл до конца ещё и два чемпионских раунда.

Волкановски — один из самых недооценённых, нераскрученных и порой несправедливо освистываемых чемпионов UFC. При этом мощный выходец из регби выиграл 23 из 24 профессиональных поединков и одержал в октагоне 10 побед подряд, в том числе над всеми топами дивизиона. Если оставить за скобками поражение в четвёртом профессиональном бою восемь лет назад, то его достижения не менее впечатляющие, чем успехи Хабиба Нурмагомедова. Однако на горизонте у австралийца македонского происхождения появился опасный соперник — грузинский кикбоксер и нокаутёр Гига Чикадзе.

Звёздный час домохозяйки с Аляски

Лорен Мёрфи серией из пяти побед подряд заслужила главный бой своей жизни — за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе против одной из лучших женщин-бойцов UFC Валентины Шевченко. Родилась Мёрфи на Аляске, в школе страдала от наркомании и алкоголизма, а в ММА пришла только в 26 лет, когда, будучи домохозяйкой, отвела сына в секцию джиу-джитсу. Иногда кажется, что русской перуанке скучно в этом дивизионе, так как никто из соперниц не может оказать ей достойного сопротивления, а ей самой неинтересно заканчивать шоу слишком быстро. Впрочем, это лишь иллюзия. Как только в четвёртом раунде чемпионка потрясла соперницу, она бросилась на неё с серией ударов и, не сумев сразу добить в стойке, затем прикончила в партере.

На самом деле Валентина проводит все бои по одной и той же схеме. Практически безрисковая работа в стойке, где она просто перестреливает соперницу на дистанции и уходит от её ударов в конце раунда, сменяется переводами в партер, которыми чемпионка владеет почти так же уверенно, как и родной техникой тайского бокса. Она избегает ненужных рисков, бесконтрольных разменов ударами, почему считается не самым зрелищным бойцом, но при этом умеет использовать первую же возможность для досрочного завершения. После того как Шевченко подарила очередной проходной сопернице звёздный час всей карьеры, пора снова сводить Валентину с Амандой Нуньес. Она заслужила этот шанс на реванш.

Руки помнят, но тело забыло

Возвращение Ника Диаса в октагон получилось крайне неоднозначным. В плюс ему можно записать, что былая скорость рук и стремительные контратакующие комбинации по-прежнему опасны, в чём успел убедиться другой крепкий ветеран Робби Лолер. Однако и лучшие годы Безжалостного остались позади. При этом минусов у Ника гораздо больше, из-за чего можно сделать вывод, что его лучше не ставить против молодых бойцов. Мексиканец вышел в октагон постаревшим и обрюзгшим. Его движения были более медленными, чем обычно, а действовать в высоком темпе он мог лишь несколько секунд. В итоге в середине третьего раунда он опустился на пятую точку после пропущенного удара в нос и не смог продолжить поединок.

Блейдс поигрался в стойке, но победил в борьбе

Рекордсмен тяжёлого веса UFC по числу тейкдаунов Кёртис Блейдс попытался доказать, что он не просто сильный борец, но и разносторонний боец и большую часть боя с опасным нокаутёром Жаирзинью Розенстрёйком он провёл в стойке. Потрясти себя он не дал, хотя во втором раунде голландец коленом поставил ему сильную гематому, из-за которой в концовке боя Блейдс видел лишь одним глазом. Однако победу американцу принесла старая добрая борьба. Во второй половине каждого из трёх раундов он уверенно переводил соперника в партер и контролировал, но при этом не был даже близок к досрочному завершению.

Абдурахимов близок к завершению карьеры

В андеркарде впервые за последние два года выступил российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов. Американский нокаутёр Крис Докос постепенно становится злым гением для российских ветеранов и вслед за Алексеем Олеником он «уничтожил» Шамиля Абдурахимова. Начало первого раунда осталось за россиянином, пока он не пропустил левый боковой и не оказался в тяжёлом нокдауне. Во втором раунде Докосу удалось добить российского бойца попаданием с правой и добиванием локтями на земле. Теперь Докос закрепился в первой десятке, а мстить за соотечественников, возможно, придётся в будущем Александру Волкову.