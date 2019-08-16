https://static.news.ru/photo/1cf579be-c041-11e9-8a83-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/dzhabar.askerov.35

Российский кикбоксер Джабар Аскеров потерпел поражение в полуфинале Гран-при One в полулёгком весе, уступив по очкам французу Сами Сана на турнире лиги ONE в Таиланде.

В конце первого раунда россиянин оказался в нокдауне и был сильно потрясён, однако затем сумел выровнять бой. Один рефери поставил ничейный счёт, а двое других отдали предпочтение Сана, который и вышел в финал Гран-при ONE, главным призом в котором является миллион долларов.

Соперником француза в решающем поединке станет итальянец армянского происхождения Джорджо Петросян, который в полуфинале нокаутировал тайца Джо Наттавута.

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