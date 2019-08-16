Российский кикбоксер Джабар Аскеров потерпел поражение в полуфинале Гран-при One в полулёгком весе, уступив по очкам французу Сами Сана на турнире лиги ONE в Таиланде.
В конце первого раунда россиянин оказался в нокдауне и был сильно потрясён, однако затем сумел выровнять бой. Один рефери поставил ничейный счёт, а двое других отдали предпочтение Сана, который и вышел в финал Гран-при ONE, главным призом в котором является миллион долларов.
Соперником француза в решающем поединке станет итальянец армянского происхождения Джорджо Петросян, который в полуфинале нокаутировал тайца Джо Наттавута.
Как сообщал News.ru, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ударил в баре пожилого человека.