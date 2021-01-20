Александр Шлеменко: я для России — как Хабиб Нурмагомедов для UFC

Александр Шлеменко не только один из самых успешных российских бойцов за всю историю, экс-чемпион Bellator, но и один из самых общительных спортсменов. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о планах по возвращению в клетку после 13-месячной паузы, поразмышлял о будущем Хабиба Нурмагомедова, его реванше с Макгрегором и поволновался за Поветкина, которому скоро предстоит снова сойтись в бою с Диллианом Уайтом.

— Александр, как у вас дела после праздников?

— Как обычно, нахожусь в тренировочном процессе, работаем, готовимся, втягиваемся. Помогаю своим ученикам готовиться к отбору на чемпионат Сибири, готовлю Сарнавского и Корешкова к боям по профи, которые скоро будут анонсированы. И постоянно разговариваю по поводу собственного возвращения.

— Ваш бой с Магомедом Исмаиловым сейчас раскручивается. Мага говорит о нём, вы тоже. А за кулисами что происходит, идут переговоры?

— Не знаю, может быть, у Маги идут, но у меня пока предметных не было. Мы только с журналистами это обсуждаем. У меня сейчас другие планы.

— А вообще для вас бой с Магой — насколько интересный вариант?

— Вариант очень интересный в случае, если нет других. У меня не та ситуация, что я все силы готов бросить на бой с Магой. Состоится бой — супер, нет — ничего страшного. Но если он и состоится, то не раньше августа. Об этом и сам Мага говорил.

— Какие ещё варианты рассматриваете?

— Я готов выйти на замену в UFC, на «Бойцовском острове». Сейчас я не там, поэтому на ближайших турнирах этого не случится, но мы такой вариант рассматриваем, общались с матчмейкерами UFC, они держат вариант со мной на карандаше. Если будет подходящий боец, с именем, у кого сорвётся оппонент, то я готов выйти. Такая же договорённость была и перед прошлыми турнирами на «острове», но пока не было подходящего соперника.

— Возвращаясь к Исмаилову, есть мнение, что он хочет боя с вами, потому что считает его более лёгким, чем реванш с Минеевым. Об этом в том числе сказал Камил Гаджиев. Что думаете?

— Может быть, Мага действительно так думает. Минеев проводит время в Дагестане, готовится там, люди видят, как он борется, это внушает мысль, что он как-то особенно хорош. Хотя я не спорю, в борьбе он реально прибавил. Но реальная причина, почему Мага хочет боя со мной, в другом. Если он проиграет мне, то ничего не теряет, это более безопасно для его карьеры, чем проиграть Минееву. Поражение от меня народ Маге простит, а поражение от Минеева — это конец карьеры. Владимир уступает мне во всём: и в известности, и в медийности, и в уровне оппозиции.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Какой шанс, что ваш бой с Исмаиловым действительно состоится? Это 5–10 процентов или больше 50?

— До боя Исмаилова с Александром Емельяненко у нас была негласная договорённость, что мы с Магой не будем драться. А сейчас уже таких противоречий нет. Взаимное уважение осталось, но мы оба готовы выйти в клетку. У меня нет цели драться именно с Магой, но я знаю, что наш бой будет всегда актуален. Тем более что я — свободный агент, а где вы ещё найдёте свободных агентов такого уровня?

— Как вы победите Исмаилова?

— Я заборол бы его! А вообще, конечно, как пойдёт: я бы и в стойке поработал, и на земле. Я вижу у него много пробелов. Если кто-то считает, что Мага непобедимый, то он ошибается, у него много дыр, он не является разносторонним бойцом. Неплохая ударная техника руками и борьба. Коленей нет, ударов ногами нет, ударов с разворота нет. А бросать и проходить в ноги я тоже умею.

— Хабиб вернётся?

— Мне кажется, вернётся. Он сейчас в том же положении для UFC, что и я для России. Бойцы могут драться с кем угодно, но в конце концов им придётся прийти ко мне. Хабиб — то же самое. Кто бы с кем ни дрался в лёгком весе, в конце концов там будет маячить Хабиб. Так что рано или поздно он вернётся, не обязательно в этом году.

— Что должно случиться, чтобы он нарушил обещание маме?

— Должен появиться достойный конкурент. Сейчас такого человека нет. Ни про кого сейчас нельзя сказать, что он точно сможет победить Хабиба. А когда появится такой человек, то Хабиб задумается.

— Чего ждёте от боя Макрегор — Порье?

— Победы Макгрегора нокаутом во втором раунде. Порье, конечно, прибавил по сравнению с первым их боем шесть лет назад, но и Конор не остался на месте, он тоже стал больше и сильнее. Да и с Хабибом он лучше подрался, чем Порье, продержался четыре раунда. Кто-то считает, что Конор взял один раунд. Порье проиграл все три раунда.

— Вы всё ещё верите в реванш Хабиб — Конор?

— Это абсолютно реальная вещь, ничего громче этого боя сейчас нет и не будет в ближайшее время. Всё из-за тех двух историй: сначала Конор устроил атаку на автобус на парковке, потом Хабиб выпрыгнул из клетки и устроил потасовку с командой Конора. Сколько смаковали эти истории, мусолили эту тему. У противостояния Хабиб — Конор очень богатая история, какой смысл не делать реванш? Это самый громкий бой, который только возможен в UFC.

— 6 марта пройдёт реванш Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. Что нужно Александру, чтобы победить?

— Дать ему по бороде так же, как и в первом бою. Будет очень сложно, сложнее, чем в первый раз. У Саши это получилось, потому что Уайт на него попёр. Сейчас он будет осторожнее, поэтому ловить шанс нужно очень внимательно. Я вообще не знаю, зачем ему этот реванш, он же выиграл убедительно, но, видимо, Саша ещё раз хочет его прибить. Я ему этого желаю.