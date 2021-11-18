Александр Емельяненко заменит Василевского в бою с Сантосом

Российский тяжеловес Александр Емельяненко заменит Вячеслава Василевского в главном поединке турнира AMC Fight Nights 106, который пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре. Ветеран смешанных единоборств сразится с бразильцем Марсио Сантосом, сообщил глава промоушена Камил Гаджиев в Instagram.

По секретной линии нам сообщили, что Вячеслав Василевский снимается с боя против Марсио Сантоса. Заболел. Чем заболел — узнаете у него. Мне кажется, что воспалением хитрости. Это плохая новость, но есть и отличная новость. Ему на замену выходит Александр Емельяненко, — заявил Гаджиев.

За профессиональную карьеру Емельяненко провёл 37 поединков, в которых одержал 28 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, ещё один бой свёл к ничьей. В послужном списке Сантоса значится 16 побед (14 — досрочно), шесть поражений и одна ничья.

Ранее президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что Александр Емельяненко не будет выступать в его лиге. Он категорически не хочет, чтобы ветеран PRIDE состязался в Eagle FC. Завурову не нравится, как спортсмен себя ведёт.