Боец наилегчайшего веса из Казахстана Мария Агапова подписала контракт с UFC и может дебютировать в октагоне 13 июня на первом в истории организации турнире в Казахстане.

Мечта сбылась. Я всегда знала и чувствовала, что это произойдёт. Я буду драться в 2020 году и поеду тренироваться в American Top Team тренироваться с бойцами со всего мира. Я невероятно счастлива быть частью этой большой семьи, где меня будут окружать столько замечательных людей, — написала Агапова в Instagram.